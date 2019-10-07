وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي كانت بعنوان ( الحرص على السودان ): الموقف الثابت للمملكة تجاه السودان الشقيق يتمحور في المناداة بكل ما من شأنه استقرار هـذا الـقطر وأمنه، وخلال الأحداث الأخيرة فإن القيادة الرشيدة سعت للعمل على تجنيب السودان مغبة الاضطرابات والأزمات بالركون إلـى صوت العقل وانتشال الـسودان من الفتن وصولا إلى وحدته الوطنية والتمسك بكل المبادئ والأسس الضامنة لازدهاره واستقراره وأمنه، وقد اتضح هـذا الموقف بجلاء خلال المباحثات الـرسمية أثناء اجتماع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- يوم أمس مع فخامة رئيس مجلس الـسيادة الـسوداني ودولـة رئيس مجلس الوزراء.وواصلت : وتمخضت تلك المباحثات عن تمنيات المملكة للسودان بدوام الاستقرار والازدهار والارتفاع فوق كل الـفتن من أجل رسم الخطوط الواضحة والعريضة لمستقبل السودان المنشود القائم على أهمية بناء هذا القطر الشقيق وتنميته وازدهاره تحت ظل حكومة تسعى لـلـنهوض بالـسودان وإبقائه داخل حظيرته الـعربية كعضو فاعل في مسيرة التضامن العربي المنشود، وقد أبدى رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء تثمينهما لموقف المملكة الثابت تجاه المصالح السودانية والعمل على دعم عوامل استقراره وأمنه وإبعاده عن شبح التدخلات الخارجية في شأنه.ولا شك أن الـعلاقات الأخوية الـقائمة بين الـبلـدين الشقيقين وهي علاقات تاريخية من شأنها تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، وقد وقفت المملكة دائما إلى جانب السودان الشقيق للنهوض بعمليات تنميته والأخذ بأسباب نهضته الشاملة، وهي على استعداد مستمر لدعم السودان والوقوف إلى جانبه في عمليات البناء التي يمارسها قادة هـذه البلاد للخروج من كل أزماته والتوجه نحو بناء مقدراته بعد سلسلة من الاضطرابات والأزمات الـتي تعرض لـها، وقد انتصر عليها بحكمة سديدة من القيادة السودانية الحالية التي تعمل في الوقت الحاضر على انتشال البلد من أزماته والعمل على بنائه.وختمت : ولا تدخر المملكة وسعا وفقا للعلاقات الضاربة في القدم بين البلدين في تقديم كل المساعدات وعقد الـشراكات في مختلف الميادين النهضوية من أجل النهوض بالسودان ومساعدته على الأخذ بأسباب التنمية والرخاء والوصول إلى أقصى غايات الازدهار والاستقرار والأمن، فما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر علاقات حميمة يساعد على قيام تعاونات عديدة تصب كلها في قنوات المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين، وهذا ما تسعى له القيادة الرشيدة بالمملكة وتسعى له القيادة السودانية الحالية، فالتعاون المثمر بين الـبلـدين يمثل نقطة هـامة لتعميق وتجذير العلاقات بينهما لما فيه مصلحة البلدين، ولما فيه ازدهار السودان ورقيه وتنميته.// يتبع //06:03ت م0005