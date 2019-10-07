وقالت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( السعودية والسودان.. إخوة ومصير مشترك ): تأتي زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى المملكة وما تم فيها من مباحثات رسمية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتؤكد للجميع أن المملكة كانت وما زالت هي الدرع الحامية لاستقرار وأمن الشعوب العربية من منطلق الأخوة والجذور المشتركة والمصير الواحد.وتابعت : ومن يتأمل في المشهد السوداني طوال الأشهر الماضية وقبيل الوصول إلى اتفاق شامل بين كل الأطراف، سيجد أن المملكة منذ اللحظة الأولى، وقفت إلى جانب الشعب السوداني من خلال دعمه بحزمة مساعدات مالية؛ منها 500 مليون دولار للبنك المركزي السوداني لمنع انهيار الجنيه، إضافة إلى الجهود الإغاثية المستمرة. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد الاقتصادي، فالمملكة كانت دائما في صف السودان سياسيا وأكبر دليل على ذلك موقفها الثابت لشطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.وختمت : ولأن العلاقات بيننا وبين السودان عميقة وجذرية تجيء هذه الزيارة لتكرس البعد الثنائي وتؤكد للعالم أن المملكة ستدعم خيارات الشعب السوداني الشقيق لدوام الاستقرار والازدهار.// يتبع //06:03ت م0006