طوكيو 07 صفر 1441 هـ الموافق 08 أكتوبر 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 57ر63 نقطة أو ما يعادل 30ر0% ليصل إلى 63ر21346 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 92ر2 نقطة، أو19ر0%، ليصل إلى 98ر1569 نقطة.// انتهى //07:16ت م0009