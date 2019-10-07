جيزان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش و احد المسارحة والداير والدرب و الطوال والعارضة و فيفا وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بدورها المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //07:42ت م0010