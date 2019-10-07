أحد المسارحة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا ، محاضرتين ضمن سلسلة برنامج الأمن الفكري ، بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين " ، الأولى يُقدمها الدكتور علي بن إبراهيم طوهري بجامع الحوراني ، والثانية يُقدمها موسى بن سلمان خبراني ، وذلك بمسجد أبو بكر الصديق بإسكان الحصة.وتأتي هاتين المحاضرتين اللتين ستلقيان بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //07:44ت م0011