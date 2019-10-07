ثقافي / محاضرتان بتعاوني أحد المسارحة غدًا
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
أحد المسارحة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا ، محاضرتين ضمن سلسلة برنامج الأمن الفكري ، بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين " ، الأولى يُقدمها الدكتور علي بن إبراهيم طوهري بجامع الحوراني ، والثانية يُقدمها موسى بن سلمان خبراني ، وذلك بمسجد أبو بكر الصديق بإسكان الحصة.
وتأتي هاتين المحاضرتين اللتين ستلقيان بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.
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07:44ت م
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