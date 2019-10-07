المدينة المنورة 08 صفر 1441هـ الموافق 07 اكتوبر 2019م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً, وتستمر حتى التاسعة مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر.// انتهى //08:00ت م0013