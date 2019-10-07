المدينة المنورة 08 صفر 1441هـ الموافق 07 اكتوبر 2019م واساستفاد أكثر من 1640 مواطناً ومقيماً من أهالي منطقة المدينة المنورة من المبادرة الصحية للمركز الطبي بالجامعة الإسلامية "رحماء" التي تشمل تقديم الخدمات الطبية المجانية ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".ونوّه مدير الجامعة المكلّف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بما حققته المبادرة من أثر يعزّز القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة, وروح التعاون والتكاتف من خلال تقديم رعاية صحية يحتاجها المرضى, بجانب التوعية المجتمعية بالممارسات السليمة للوقاية من الأمراض بعد مشيئة الله عز وجلّ, مضيفاً أن المبادرة شارك في تقديمها 250 طبيباً وممرضاً وفنياً من أعضاء الكادر الطبي وتتضمن تقديم خدمة استشارات طبية بجانب التوعية الصحية لمجتمع المدينة المنورة, وذلك ضمن مشاركة الجامعة في برامج مبادرة "خير أمة" التي تشارك في تنفيذها نحو 47 جهة حكومية وأهلية وخيرية من مختلف القطاعات.// انتهى //08:47ت م0016