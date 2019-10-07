بيروت 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسإهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء سعد الحريري الى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مؤتمر الاستثمار الاماراتي ـ اللبناني في حين شهدت بيروت تحركا شعبيا للمطالبة بتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد.واشارت الى إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس أن حوارا سيبدأ مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيرا للانتخابات العامة المقبلة من دون تحديد موعدها.وتحدثت صحف الإثنين عن إعلان الحكومة العراقية أمس سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين وذلك في محاولة لوضح حد لاحتجاجات شعبية تخللها مقتل نحو 100 شخص في أقل من أسبوع بحسب أرقام رسمية.وأخبرت عن إعلان الشرطة الإسبانية أمس القاء القبض على رجل 23 عاماً للاشتباه بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي وعثرت بمنزله على مواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات وقائمة أهداف.وتطرقت الى إعلان رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية أمس بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والمقرّر في 31 اكتوبر الحالي، مشيراً إلى أنّ هذه هي الفرصة الأخيرة للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.وأوردت صحف لبنان تأكيد كوريا الشمالية أمس انها ليست مهتمة بمواصلة المفاوضات حول الشأن النووي ما لم تتخل الولايات المتحدة عن سياستها العدوانية بحسب تعبيرها موضحة انه امام واشنطن حتى نهاية العام لاتخاذ اجراءات.//انتهـى//09:15ت م0021