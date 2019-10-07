الخرطوم 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الرياض أمس، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك،حيث أبدى خادم الحرمين الشريفين، في مستهل المباحثات تمنياته للسودان الشقيق بدوام الاستقرار والازدهار.واهتمت بإعراب الأمم المتحدة عن أسفها البالغ إزاء تطورات الأحداث في العراق، حيث قتل العشرات خلال تظاهرات طالت بغداد ومعظم مدن جنوب البلاد منذ الأول من أكتوبر.وعرجت على تجديد المستوطنون أمس اقتحاماتهم للمسجد الأقصى عند مصلى باب الرحمة، وقاموا بجولة داخله بأحذيتهم تحت حماية قوات الاحتلال.ونقلت عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي قوله إن إثيوبيا على استعداد لحل أي خلافات ومخاوف معلقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث المشاطئة لنهر النيل .وأخبرت عن مقتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بجروح في إطلاق نار أمس، في مقهى بمدينة كنساس الأمريكية.// انتهى //09:30ت م0024