الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 20 ساعة تعليم مستمر للمشاركين في فعاليات المؤتمر العالمي لطب الكوارث الذي سيعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 13 - 14 أكتوبر 2019م, تحت شعار "من أجل تحقيق شمولية الاستعداد والاستجابة للطوارئ".كما سيقام على هامش المؤتمر عدد من ورش العمل ومن أبرزها: مقابلة الخبراء في طب الكوارث، ونظام قيادة الحدث، وأساسيات دعم الحياة في الكوارث، ومخاطر الاتصالات، بالإضافة إلى فريق الطوارئ الطبية السعودي.يذكر أن المؤتمر يقام برعاية من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ويهدف إلى إنشاء منصة التميز لتبادل المعرفة والخبرات في جميع الموضوعات المتعلقة بطب الكوارث وإدارة الأزمات وتعزيز الابتكار، والرؤى، والبحث والتعاون في هذا المجال.ويمكن للمهتمين والراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط التالي: https://www.i-cdm.com/ .// انتهى //09:58ت م0029