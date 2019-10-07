الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "هداية بالخبر , وبشائر بالعزيزية"الخميس القادم، برنامجًا دعويًا يقدمه الدكتور عبدالله بن محمد الصامل .وبتضمن البرنامج محاضرة بعنوان " الاعتصام بثوابت الشريعة " في جامع عبدالهادي القحطاني بحي الخزامى بعد صلاة المغرب, ومحاضرة بعنوان " شرح حديث: اسمع وأطع " في جامع الراشد بحي العليا بعد صلاة العشاء.ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار الجهود الدعوية التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مجال الدعوة إلى الله، وتوعية الناس وتبصيرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم.// انتهى //10:21ت م0030