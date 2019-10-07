نجران 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإشراف التربوي ووحدة تطوير المدارس أمس، باليوم العالمي للمعلم بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية سراء بنت سعيد الشهراني والمشرفات ومديرات ورئيسات الأقسام، وذلك بمقر إدارة الإشراف التربوي.واشتمل الحفل على مشاركة لمدارس التعليم العام والخاص بفقرات متنوعة، وكلمات لمسؤولات الإدارات التعليمية أشدن فيها بالمعلم ودوره التعليمي وما يمثله من ثقل في مسيرة تطوير التعليم وتحقيق رؤية المملكة 2030 في الجانب التعليمي وبناء أجيال المستقبل.وأكدت مساعدة الشؤون التعليمية على دور المعلم في مسيرة النماء والعطاء وبناء الأجيال، مقدمة تحية إجلال وتقدير لكل معلم ومعلمة تفانوا في رسالتهم التعليمية فكانوا القدوة.وأشادت الشهراني بما يحظى به المعلم من اهتمام منقطع النظير من لدن القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشددةً على أن المعلم شريك في العمل وليس تابعًا، له رؤيته ورسالته.بدورها أكدت مديرة وحدة تطوير المدارس الدكتورة عالية آل الحارث أن برنامج تطوير منذ إنشائه موجه للمعلم ومرتكز عليه، فهو من يحقق رؤية المملكة 2030 ابتداء من الأدلة، وهو من يعالج الفجوات الفنية داخل المدرسة، وأن برنامج تطوير في أساسه يسعى للنهوض بالفرد والمجتمع انطلاقًا من النشء ، وَفْقًا لأعلى معايير التنافسية ضمن رؤية مستقبلية شاملة.// انتهى //11:19ت م0050