بريدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنظمت جامعة القصيم ممثلة في كلية التربية أمس ، ندوة بعنوان " معلم مهني.. لتعليم متميز " وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، برعاية معالي مدير جامعة القصيم الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود .وأكد معاليه، أن للمعلم قيمةً كبرى في كل المجتمعات، وذلك لما يمثله من قيمة كبيرة وقدوة حسنة، يجب أن تكون حاضرة أمامنا دائمًا في كل شيء، مشيرًا إلى أن أي عمل يقوم به أي بشر في هذه الأرض هو بسبب الأثر الذي تركه هذا المعلم، وإننا يجب أن نحتفل بالمعلم كل يوم وليس كل سنة، ، مضيفًا أن لي الشرف في أن ْكانت أول وظيفة عملت بها في حياتي في سلم الوظيفة الرسمية في هذه المملكة المباركة، هي التعليم .ومن جهته، تحدث عميد كلية التربية الدكتور سامي السنيدي، عن أهمية التعليم الذي يعد أهم مدخرات الأوطان، لأن تعليم البشر وتربيتهم هما أفضل نتاج يمكن أن تقدمه الدول لأبنائها، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتعليم النشء وتربيتهم يعد من أولويات العمل لدى صناع القرار في العملية التعليمية، ولذا فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – لقطاع التعليم اهتمامًا بالغا ودعما سخيا وذلك إيمانا منهم بدور التعليم في صناعة المستقبل.وبين عميد كلية التربية إلى أن هذه الندوة العلمية قد احتوت على عدة محاور، وهي: المعلم ودوره في إنجاح الإدارة المدرسية، ونظريات التعلم الثلاث، والممارسات التأملية للمعلم، وكذلك الكفايات المهنية للمعلم، والمستحدثات الرقمية في التعليم، بالإضافة إلى لائحة الوظائف التعليمية الجديدة ودورها في التطوير المهني للمعلم.وفي ختام الندوة، تحدث وكيل كلية التربية للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن علي الربيعان، عن ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ الجديدة ودورها في التطوير المهني للمعلم، والذي أكد خلالها أن المعلم هو مفتاح العملية التعليمية والمحرك الأساسي لها ،ولهذا يشغل إعداده جزءًا كبيرًا من اهتمام المسؤولين عن التعليم في مختلف بلاد العالم، إضافة إلى عرض مرتكزات اللائحة الجديدة للمعلم، وأهدافها، وأهداف الرخص المهنية التعليمية، وكفايات المعلمين، وكذلك رتب المعلمين الجديدة، وكذلك اللائحة والتطوير المهني للمعلم.// انتهى //11:23ت م0052