سكاكا 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير ‏فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عيد بن جروان الشمري ومساعديه.واستمع سموه لشرح عن أعمال الفرع خلال الفترة الماضية، كما دشن سموه تطبيق "فتوى" على الأجهزة الذكية، الذي يحمل اسم (اسألني ASK ME)، مطلعًا سموه على كيفية التعامل مع التطبيق الذي يأخذ فتاواه من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء بالرئاسة العامة.ودعا سموه الله أن يجزيهم خيرًا على هذه الجهود.// انتهى //11:23ت م0053