بروكسل 8 صفر 1441ه الموافق 7اكوبر 2019 م واسبدأ وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 اجتماعات في لكسمبورغ تستمر يومي الإثنين والثلاثاء.وترأس المجلس الوزاري وزيرة العدل الفنلندية آنا مايا هنريكسون ، حيث تتولى فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد حتى نهاية العام الجاري.ويناقش وزراء العدل تحركات الاتحاد الأوروبي ضد الفساد وسبل اتخاذ إجراءات إضافية على مستوى الاتحاد الأوروبي لمحاربة الفساد ، بما في ذلك عى الصعيد الدولي.كما يتبادل الوزراء وجهات النظر حول تحديات الحقوق الأساسية في عام 2020 وما بعده ،بالإضافة إلى ذلك سوف يعتمدون استنتاجات حول تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بمناسبة الذكرى العاشرة للميثاق ليصبح ملزما قانونًا و اعتماد توجيهات تفاوضية تكميلية من أجل استئناف المفاوضات مع مجلس أوروبا بشأن انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.ويبحث الوزراء تقريراً عن الموقف بشأن عدد من القضايا ،بما في ذلك المفاوضات الدولية الحالية بشأن الأدلة الإلكترونية مع الولايات المتحدة وفي إطار اتفاقية بودابست ، وكذلك بشأن تقييم مدونة قواعد السلوك بشأن خطاب الكراهية على الإنترنت ، وعلى إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي ، كما سيقوم جهاز الشرطة القضائية يوروجيست بتقديم سجله القضائي الجديد لمكافحة الإرهاب إلى الوزراء.// انتهى //11:27ت م0054