اجتماعي / "مقومات الشخصية المتميزة" دورة تدريبية نسائية بجازان
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
جيزان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
نفذت جمعية " رأف " للتنمية الأسرية بجازان اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مقومات الشخصية المتميزة"، ضمن برنامج "مسيرتي لا تتوقف"، وذلك في الثانوية الأولى بصبيا بمشاركة أكثر من 95 طالبة ومعلمة .
وتهدف الدورة التي قدمتها المدربة سعيدة أيوب، إلى تطوير المهارات الذاتية وتعريف المشاركات ماهية التميز في الحياة مراحله ومجالاته ومعوقاته وصفات الأشخاص المتميزين، وكيفية الاتصال الناجح بين الأشخاص وعناصره.
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11:28ت م
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