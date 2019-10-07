جيزان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنفذت جمعية " رأف " للتنمية الأسرية بجازان اليوم، دورة تدريبية بعنوان "مقومات الشخصية المتميزة"، ضمن برنامج "مسيرتي لا تتوقف"، وذلك في الثانوية الأولى بصبيا بمشاركة أكثر من 95 طالبة ومعلمة .وتهدف الدورة التي قدمتها المدربة سعيدة أيوب، إلى تطوير المهارات الذاتية وتعريف المشاركات ماهية التميز في الحياة مراحله ومجالاته ومعوقاته وصفات الأشخاص المتميزين، وكيفية الاتصال الناجح بين الأشخاص وعناصره.// انتهى //11:28ت م0055