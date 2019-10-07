جنيف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واستنطلق غدا في جنيف أعمال المنتدى الثامن لبرنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " الذي يستمر يومين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز ، رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية.ويتضمن المنتدى في دورته الحالية التي تعقد في الأمم المتحدة ندوة دولية حول " تمكين المرأة من خلال الشمول المالي "، بهدف إيجاد طرق ملموسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكين النساء ، وجعلهن جزءًا من النظام الاقتصادي الرسمي في بلدانهن .وتستضيف الندوة الخبراء والقادة المؤثرين من قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني والأكاديميين .وتسلط جلسات الدورة الضوء على التحديات والفرص المتاحة للإدماج المالي للمرأة ، وتعرض لقصص النجاح من الميدان ، والخِدْمات الرقمية المبتكرة ، ودور المانحين والقطاع الخاص ، مع التركيز على الطابع التكاملي متعدد الأوجه لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 .وخصص اليوم الثاني في المنتدى لحفل توزيع جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية التي تأسست عام 1999 ، وتعد أداة إستراتيجية للبلدان النامية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنجاح .وتركز جائزة عام 2018 الممنوحة في هذه الدورة على الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر ، وتمنح الجائزة البالغ قيمتها مليون دولار أمريكي لأربعة مشاريع طموحة في هذا المجال .ويتضمن المنتدى في هذه الدورة الإطلاق الرسمي لمنصة التدريب العالمية على الإدماج المالي برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " يعتمد في استراتيجيته للعمل التنموي عدة برامج ، وهي الشمول المالي لمكافحة الفقر ، والتعليم المفتوح والتدريب ، وتمكين المرأة ، ودعم منظمات المجتمع المدني ، وتنمية الطفولة المبكرة ، وهي قضايا تعمل الأمم المتحدة على تحقيقها من خلال منظماتها ووكالاتها المتخصصة ، ويدعم أجفند مشاريعها التي تتوافق مع معاييره ، ويسهم في تمويلها ، حيث بلغ عدد مشاريع منظمات الأمم المتحدة التي قدم لها أجفند الدعم والتمويل 643 مشروعًا.// انتهى //11:46ت م0057