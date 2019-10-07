عام / انطلاق أعمال المنتدى الثامن لبرنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " غداً في جنيف
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
جنيف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
تنطلق غدا في جنيف أعمال المنتدى الثامن لبرنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " الذي يستمر يومين تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز ، رئيس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية.
ويتضمن المنتدى في دورته الحالية التي تعقد في الأمم المتحدة ندوة دولية حول " تمكين المرأة من خلال الشمول المالي "، بهدف إيجاد طرق ملموسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكين النساء ، وجعلهن جزءًا من النظام الاقتصادي الرسمي في بلدانهن .
وتستضيف الندوة الخبراء والقادة المؤثرين من قطاع الأعمال والحكومات والمجتمع المدني والأكاديميين .
وتسلط جلسات الدورة الضوء على التحديات والفرص المتاحة للإدماج المالي للمرأة ، وتعرض لقصص النجاح من الميدان ، والخِدْمات الرقمية المبتكرة ، ودور المانحين والقطاع الخاص ، مع التركيز على الطابع التكاملي متعدد الأوجه لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
وخصص اليوم الثاني في المنتدى لحفل توزيع جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية التي تأسست عام 1999 ، وتعد أداة إستراتيجية للبلدان النامية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة بنجاح .
وتركز جائزة عام 2018 الممنوحة في هذه الدورة على الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الفقر ، وتمنح الجائزة البالغ قيمتها مليون دولار أمريكي لأربعة مشاريع طموحة في هذا المجال .
ويتضمن المنتدى في هذه الدورة الإطلاق الرسمي لمنصة التدريب العالمية على الإدماج المالي برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " يعتمد في استراتيجيته للعمل التنموي عدة برامج ، وهي الشمول المالي لمكافحة الفقر ، والتعليم المفتوح والتدريب ، وتمكين المرأة ، ودعم منظمات المجتمع المدني ، وتنمية الطفولة المبكرة ، وهي قضايا تعمل الأمم المتحدة على تحقيقها من خلال منظماتها ووكالاتها المتخصصة ، ويدعم أجفند مشاريعها التي تتوافق مع معاييره ، ويسهم في تمويلها ، حيث بلغ عدد مشاريع منظمات الأمم المتحدة التي قدم لها أجفند الدعم والتمويل 643 مشروعًا.
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