ينبع 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسترأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بصالة الاجتماعات بالمحافظة أمس, اجتماعا بشأن متابعة الاستعدادات لموسم الأمطار وما يصاحب ذلك من سيول وتجمعات للمياه, بحضور وكيل المحافظ بندر بن خالد الحربي، والجهات ذات العلاقة بالمحافظة.وأكد المحافظ في بداية الاجتماع على أهمية الاستعداد المبكر للحالات المطرية المتوقعة لهذا العام، ومناقشة ما يتعلق بجريان السيول بالأودية وتجمعات المياه في الأحياء السكنية خصوصا في ظل عدم اكتمال مشاريع درء مخاطر السيول .وحث جميع الجهات المعنية بالاستعداد لذلك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تلك المخاطر ومعالجة المواقع التي بها ملاحظات .// انتهى //11:51ت م0059