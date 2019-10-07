جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون الذي سيعقد في المدة 20 ـ 23 نوفمبر القادم بجدة, تمديد التسجيل المبكر في فعالياته حتى الـ 15 من أكتوبر الحالي, عبر رابط التسجيل الإلكتروني http://rsos-jeddah.com .وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني, أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المتحدثين الدوليين في مجال طب وجراحة العيون يتضمن برامج تدريبية تخصصية وورش عمل تناقش أحدث تطورات في ذات المجال , لافتاً إلى أن المؤتمر سيعمل على توثيق شراكة استراتيجية لخدمة طب العيون مع المدرسة الأوروبية المتقدمة في علوم العيون, وجمعية العيون الأمريكية.وبيّن القحطاني أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من إدراك الجمعية بأهمية استشراف المستقبل والاستفادة من التخصصات الطبية التطبيقية في مجال طب العيون والبصريات، إلى جانب عرض المستجدات البحثية وإيجاد منصة مشتركة بين الجهات الصحية داخل المملكة وخارجها لتحقيق تبادل المعرفة واستكشاف الخبرات المتعلقة بمستقبل خدمات العيون سعياً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 فيما يخص هذا القطاع.يُذكر أن مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون من أبرز الفعاليات التي ينظمها فرع الجمعية السعودية لطب العيون بجدة، ومستشفى الحرس الوطني بجدة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ومستشفى العيون بالمحافظة .// انتهى //11:56ت م0060