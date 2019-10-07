المدينة المنورة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان "المدرب الزراعي المحترف" قدمها المحاضر بقسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة أحمد مساعد الحجيلي, وذلك ضمن برنامج تطوير قطاع التمور بالمنطقة الذي يقام على مدى خمسة أسابيع.ويتناول البرنامج الذي يقدمه مختصون في القطاع الزراعي ومجالات التسويق والإدارة عدة محاور تشمل تدريب المدربين, ويستعرض الممارسات الزراعية الجيدة في تطبيق برنامج رعاية النخيل والعناية بالثمار من خلال المعايير العالمية والوطنية, ويشمل التعريف بسبل إدارة سلسلة القيمة لقطاع التمور, واستراتيجيات التسويق, وحساب التكاليف وعمليات التسعير لصادرات التمور, والإدارة الزراعية.// انتهى //11:57ت م0061