حائل 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها للرجال والنساء في أربعة مواقع في المنطقة، في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية ومبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة اليوم الاثنين بتقديم خدماتها للرجال في ثانوية محافظة بقعاء الشرقية للبنين بمنطقة حائل لمدة يوم واحد , ويوم غد الثلاثاء تقدم خدماتها للرجال بفرع وزارة الزراعة والمياه بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل لمدة يوم, فيما تقدم خدماتها يوم الأربعاء للنساء في كلية التقنية للبنات في حائل لمدة يومين وفي مكتب تعليم محافظة بقعاء بمنطقة حائل للرجال لمدة يوم.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال خدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء عبر الوحدات المتنقلة أو الحقائب المتنقلة.// انتهى //11:59ت م0062