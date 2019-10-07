ينبع 08صفر 1441هـ الموافق 07أكتوبر 2019م واسكرم محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة أمس، أعضاء لجنة إطلاق سراح السجناء المعسرين بينبع لعام 1440هـ .وأعرب المحافظ لأعضاء اللجنة عن شكره وتقديره لجهودهم المبذولة خلال فترة عملهم باللجنة، مما ساهم في إطلاق عدد من السجناء المعسرين.وفي الختام قدم مدير العلاقات العامة بالمحكمة العامة حسان السيد، درعاً لمحافظ ينبع، نيابة عن رئيس المحكمة، مقدماً شكره للمحافظ على ما بذله من جهود تكللت في نجاح المبادرة لعامها الثالث .// انتهى //12:02ت م0063