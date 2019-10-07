سياسي/ بدء أعمال الدورة السبعين للجمعية التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين في جنيف
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
جنيف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
بدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة السبعين للجمعية التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين ، بمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز الخيال .
وفي افتتاح الدورة أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئيين فيليبو جراندي ، عن القلق إزاء استمرار أزمة اللجوء والنزوح القسري وتعقيداتها الهائلة ، داعيا إلى المزيد من التضامن الدولي ، وبذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة اللجوء ووضع قوانين أكثر مرونة للهجرة المنظمة ،مصحوبة بعمل أكثر عمقا يشمل المجالات السياسية والأمنية والهجرة والتنمية .
وأشار جراندي إلى المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في جنيف في ديسمبر القادم ،والذي يكون بمثابة فرصة لعرض ما تم إنجازه ، وتجديد الالتزام بالمزيد من العمل لحل أزمة اللاجئيين ،وإعادة تشكيل الاستجابة الجماعية لحلها ، كما تناول التحديات التي تواجه العالم بسبب أزمة اللجوء ، موضحاً أن الحديث الدائم عن الهجرة من الجنوب إلى الشمال ، رغم أن بلدان الجنوب المضيفة الأكبر للاجئين هي التي تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمة ، ومنها دول أمريكا اللاتينية التي استضافت ملايين الفنزويليين ، ودول الجوار السوري التي استضافت ملايين السوريين.
وأوضح أن استمرار تدفق اللاجئيين والمهاجرين يصاحبه خطاب سياسي واسع النطاق يستغل مخاوف الناس ويحرضهم على الكراهية والاستبعاد ، وهو خطاب غير أخلاقي يتعين استبداله بخطاب يدعو إلى إنقاذ الأرواح وحماية كرامة وحقوق الجميع وتوفير الحماية الدولية للضعفاء ووضع مسارات للهجرة القانونية.
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13:03ت م
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