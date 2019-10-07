جنيف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسبدأت اليوم في جنيف أعمال الدورة السبعين للجمعية التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئيين ، بمشاركة وفد من المملكة العربية السعودية برئاسة معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبد العزيز الخيال .وفي افتتاح الدورة أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئيين فيليبو جراندي ، عن القلق إزاء استمرار أزمة اللجوء والنزوح القسري وتعقيداتها الهائلة ، داعيا إلى المزيد من التضامن الدولي ، وبذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة اللجوء ووضع قوانين أكثر مرونة للهجرة المنظمة ،مصحوبة بعمل أكثر عمقا يشمل المجالات السياسية والأمنية والهجرة والتنمية .وأشار جراندي إلى المنتدى العالمي للاجئين الذي سيعقد في جنيف في ديسمبر القادم ،والذي يكون بمثابة فرصة لعرض ما تم إنجازه ، وتجديد الالتزام بالمزيد من العمل لحل أزمة اللاجئيين ،وإعادة تشكيل الاستجابة الجماعية لحلها ، كما تناول التحديات التي تواجه العالم بسبب أزمة اللجوء ، موضحاً أن الحديث الدائم عن الهجرة من الجنوب إلى الشمال ، رغم أن بلدان الجنوب المضيفة الأكبر للاجئين هي التي تتحمل العبء الأكبر لهذه الأزمة ، ومنها دول أمريكا اللاتينية التي استضافت ملايين الفنزويليين ، ودول الجوار السوري التي استضافت ملايين السوريين.وأوضح أن استمرار تدفق اللاجئيين والمهاجرين يصاحبه خطاب سياسي واسع النطاق يستغل مخاوف الناس ويحرضهم على الكراهية والاستبعاد ، وهو خطاب غير أخلاقي يتعين استبداله بخطاب يدعو إلى إنقاذ الأرواح وحماية كرامة وحقوق الجميع وتوفير الحماية الدولية للضعفاء ووضع مسارات للهجرة القانونية.// انتهى //13:03ت م0074