الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسوصل الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، إلى مدينة "إبادان" في جمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك ضمن الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له والتي تستمر خلال الفترة ما بين 5 - 19 أكتوبر وتشمل مدينة "لافيا" أيضا.وأوضح مشرف الحملة تركي الشهري بأنه من المخطط له أن تبدأ الحملة بفحص 4 آلاف حالة من مرضى العيون بمختلف الفئات والحالات، على أن تحال 400 حالة منهم لإجراء العمليات الجراحية، وتشمل إزالة الماء الأبيض وإزالة الماء الأزرق والعمليات الصغرى.وقد توجه فريق مركز الملك سلمان للإغاثة فور وصوله إلى مدينة "إبادان" قادما من مدينة "لاغوس" ومنها انطلق إلى موقع الحملة في مستشفى آدّي أويو رينق رود "Ade Oyo Ring Road hospital" لمعاينة المرافق الصحية والتأكد من وصول التجهيزات اللازمة، وللاطلاع على بعض الحالات ومنها التفاهم على توزيع المهام وغيرها.وقد دأب المركز على إرسال حملات طبية تطوعية نوعية إلى عدة دول وخصوصا تلك التي تعاني بعض مجتمعاتها من أمراض يصعب علاجها محليا، وتضم هذه الحملات نخبة من الأطباء السعوديين.وتأتي حملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في نيجيريا بالتعاون مع "مؤسسة البصر الخيرية العالمية" كأحد البرامج التي يطلقها المركز دوريا خدمة للإنسانية حول العالم، وذلك انطلاقا من تشجيع التطوع السعودي الخارجي كأحد البرامج التي تبنّتها رؤية المملكة 2030 وصولا إلى مليون متطوع.// انتهى //13:03ت م0075