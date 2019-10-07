تونس 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس بتونس، حيث تصدرت حركة النهضة المرتبة الأولى، تلاها حزب قلب تونس، وكتبت أن المتابعين للشأن السياسي في البلاد أجمعوا على صعوبة المرحلة القادمة في ظل نتائج هذه الانتخابات.وأوردت تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن المليشيات في طرابلس قوضت عمل حكومة الوفاق الوطني ، داعيًا إلى معالجة ظاهرة المليشيات المنتشرة في العاصمة طرابلس منذ أعوام.وكتبت صحف الإثنين عن تواصل المعارك بين الفرقاء الليبيين، بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إعلان الجيش الليبي تحقيقه تقدما استراتيجيًا على الأرض باتجاه العاصمة.وتطرقت إلى تصريحات الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العراقية وعمليات بغداد سعد معن الموسوي أفاد فيها أن العشرات من العراقيين قتلوا، وإصابة أكثر من 6000 آخرين وإحراق العشرات من المباني العامة ومقار للأحزاب السياسية خلال الاحتجاجات في العراق.// انتهى //13:06ت م0076