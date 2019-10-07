الكويت 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر51 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5720 نقطة بنسبة ارتفاع 91ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر130 مليون سهم تمت من خلال 5712 صفقة نقدية بقيمة 16ر29 مليون دينار كويتي (نحو 14ر99 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8ر19 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر4724 نقطة بنسبة 42ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 6ر66 مليون سهم تمت عبر 2553 صفقة بقيمة 9ر3 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر66 نقطة ليصل إلى مستوى 6232 نقطة بنسبة 08ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 1ر64 مليون سهم تمت عبر 3159 صفقة بقيمة 18ر25 مليون دينار .// انتهى //13:07ت م0078