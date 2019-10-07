جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسرصدت بلدية طيبة الفرعية بجدة أمس، بعضًا من التجاوزات البلدية المتنوعة والتي شملت المحلات التجارية ومعالجة مواقع ضمن مكافحة التشوه البصري.وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية المهندس فيصل محمد المالكي، أن الفرق التفتيشية زارت 52 موقعًا رصدوا خلالها 26 موقعًا وتابعوا 13 موقعا مخالفا سابقا، بالإضافة إلى تصحيح 13 من المواقع المرصودة.وأشار المالكي إلى أن أعمال تحسين المشهد الحضري شملت معالجة 16 موقعًا للحفر الوعائية وإصلاح أعمدة إنارة, فيما شملت أعمال النظافة معالجة معالجة 18 ملاحظة, ورصد 45 موقعًا لتجمعات المياه ورشِّها كاملةً.// انتهى //13:09ت م0079