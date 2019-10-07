الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسعُقد أمس الاجتماع الـ 24 لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيميّن المعتمدين، حيث اطلع المجلس على تقرير لأداء الهيئة خلال الربع الثالث من عام 2019، وأبرز مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، كما استعرض تحديثًا حول مؤشرات أداء الهيئة.وبدأ الاجتماع بالاستماع إلى تقرير حول أداء الهيئة في الربع الثالث من هذا العام والذي قدمت فيه الهيئة 57 دورة تدريبية في مختلف فروع التقييم حضرها ما يزيد عن 1350 متدرباً في 7 مدن مختلفة في المملكة، كما قدمت 4 برامج متخصصة في الإجراءات العملية لنزع الملكية للمنفعة العامة حضرها أكثر من 80 متدرباً وهم ممثلون للجهات الحكومية والخاصة المشاركون في لجان نزع الملكية، كما منحت العضوية لـ 73 شخصًا استكملوا المتطلبات والاشتراطات للعضوية الأساسية في فروع التقييم المختلفة بالإضافة لتسليمها رخصًا لـ 14 منشأة لمزاولة مهنة التقييم.واستعرض المجلس آخر مستجدات منظومة تقدير أضرار المركبات، والتي اكتملت في مدينة الرياض بإنشاء خمسة مراكز وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تابع المجلس خطة عمل إنشاء خمسة مراكز وتشغيلها في الدمام وجدة والتي من المتوقع تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2020.وبارك المجلس إطلاق تطبيق قيمة الإلكتروني والذي يمكّن المستخدمين من الاستفادة من خِدْمات الهيئة بطريقة سلسة وميسرة.وفي الختام أشاد المجلس بالنسخة الحديثة لموقع تقييم والذي أعيد بناؤه بما يحقق سهولة وسلاسة تجربة المستخدم، وإضافة المكتبة الرقمية والتي تحتوي على أكثر من 50 مادة تعليمية وتثقيفية ستسهم في دعم وإثراء المحتوى العربي في التقييم.// انتهى //13:23ت م0083