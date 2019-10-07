نجران 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنفذت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة نجران أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات التفاوض الفعال" بمقر مديرية الشرطة بالمنطقة.واستهدفت الدورة التدريبية منسوبي الجهات الأمنية بالمنطقة، بهدف إكسابهم المعارف والمهارات الأساسية اللازمة التي تمكنهم من القيام بعملية التفاوض بكفاءة وفعالية على مستوى الفرد والمؤسسة، من خلال تعريفهم على مفهوم التفاوض وعملياته واستراتيجياته، والبرامج العقلية العليا وتأثيرها على عملية التفاوض، إضافة إلى التعرف على تطبيقات ومهارات التفاوض في البيئة الإدارية والحياة الشخصية وأسرية.// انتهى //13:24ت م0084