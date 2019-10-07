أبهـا 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس, محاضرة تثقيفية بعنوان "تطبيقات الاقتصاد السلوكي والتنمية الاقتصادية", قدمها أستاذ الاقتصاد بكلية الأعمال بجامعة الملك خالد الدكتور عادل بن حميد يعقوب, وذلك بهدف نشر الوعي الاقتصادي لفئة الشباب في منطقة عسير.وناقشت المحاضرة مفهوم الاقتصاد السلوكي، ودراسة البعد السلوكي للأفراد عند تحديد اختياراتهم، وعرض قائمة برواد الاقتصاد السلوكي بالعالم، وأهميته وعلاقته بالتنمية الاقتصادية، وأهم مجالات التطبيق وعلاقته برؤية المملكة 2030 ودوره في تطوير منطقة عسير.// انتهى //13:27ت م0085