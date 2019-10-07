أملج 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الأبحاث الزراعية بجازان اليوم، برنامج حقلي لمزارعي محافظة أملج عن "الممارسات التي تجرى على أشجار المانجو"، بحضور محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي ومدير عام الفرع المهندس هزاع الرويلي وذلك بمزرعة بدر أحمد أبو بكر.وأكد المهندس الرويلي حرص وزارة البيئة والمياه والزراعة على تقديم كل سبل الإرشاد والتوجيه للمزارعين في جميع مجالات الزراعة مستفيدة من الدعم الذي تلقاه من حكومتنا الرشيدة.وحث منسوبي الزراعة بالمنطقة على تذليل العقبات أمام المزارعين وتقديم التوعية المستمرة للمزارعين ومساعدتهم في كيفية خدمة ورعاية أشجار المانجو من الزراعة إلي الحصاد، مقدماً شكره للمحافظ والضيوف والمزارعين ومكتب التعليم بأملج على مشاركتهم الفاعلة والاستفادة من برنامج اليوم الحقلي.وتخلل البرنامج محاضرة بعنوان " خدمة ورعاية أشجار المانجو " قدمها الفني الزراعي علي محمد الأمير، تناولت العمليات الخاصة بشجرة المانجو من زراعتها والتسميد والتطعيم والتقليم وعمليات الوقاية ومكافحة الآفات وعملية التعشيب والتحويض والأزهار، فيما جرى تقديم تطبيق عملي ميداني .// انتهى //13:27ت م0086