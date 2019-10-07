بريدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في قاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, اجتماع اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ورئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن العرفج، وأعضاء اللجنة.واستهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من سمو أمير منطقة القصيم رفع فيها الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله ـ على دعم مشاريع التنموية بالمنطقة، مؤكداً أن ذلك الدعم والمتابعة تظهر اهتمام حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بتنمية المنطقة، واصلاً شكره لكافة أعضاء اللجنة على ما يبذلونه من جهود في إنجاز الأعمال، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يعين الجميع.وأوضح سموه أن المتبقي من المشاريع الجاري تنفيذها 13% فقط بعد أن تم إنجاز 83% خلال العام المنصرم، منوهاً بالجهود التي يبذلها أعضاء لجنة متابعة المشاريع في ذلك ولكافة الجهات ذات العلاقة، موجها على أهمية التركيز على متابعة تنفيذ المشاريع ومضاعفة الجهود للوصول إلى تحقيق المزيد من النتائج لخدمة للمنطقة وأهلها.وقال سموه: "إن أعضاء اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع في منطقة القصيم عليهم مسؤولية عظيمة بمتابعة مشاريع المنطقة التي يجري تنفيذها، مشيداً بالجهود التي يبذلونها نحو تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة - رعاها الله ـ ، متمنياً لهم كامل التوفيق والنجاح في ذلك.واستعرض الاجتماع ما نفذ من مشاريع المنطقة القائمة والمتوقفة في عدد من القطاعات الحكومية ونسبة الإنجاز فيها.وأوضح رئيس اللجنة لمتابعة المشاريع بالقصيم المهندس عبدالرحمن بن سلطان العرفج، أن دعم القيادة والجهود المبذولة من لدن سمو أمير منطقة القصيم عجلت سير مشاريع المنطقة ولله الحمد، مشيراً إلى أن لجنة متابعة المشاريع خلصت إلى العديد من الأعمال المرتبطة والمقدمة من الجهات ذات العلاقة خلال الاجتماع، مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود تجاه إنجاز المشاريع المتبقية, سائلاً المولى عز وجل التوفيق.// انتهى //14:52ت م0132