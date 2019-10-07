نجران 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي،بمكتبة بالإدارة،أمس،مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بنجران عبد الله بن علي النجراني.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الإدارتين وسبل تعزيز وتفعيل البرامج المشتركة بينهما بما يحقق خدمة المجتمع وطلاب التعليم بمدارس المنطقة.// انتهى //14:53ت م0134