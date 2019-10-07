جيزان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس جامعة جازان اليوم جلسته الثانية للعام الجامعي 1440/1441هـ، برئاسة معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، وذلك بقاعة المجلس بالبرج الإداري بالجامعة .وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها الموافقة على تعيين 71 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة معيد وأستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة 36 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة ، إلى جانب منح درجة الماجستير لعدد من طلاب وطالبات الدراسات، واعتماد التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1439/1440هـ، والموافقة على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.// انتهى //14:55ت م0135