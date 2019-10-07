جدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسهنأت منظمة التعاون الإسلامي الشعب التونسي بنجاح تنظيم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم أمس.وأعرب معالي الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن ارتياحه إزاء العملية الانتخابية التونسية, مشيداً بروح المسؤولية العالية التي تحلى بها الشعب التونسي خلال الانتخابات التشريعية.و أكد معاليه دعم المنظمة للجهود الرامية لتعزيز الديمقراطية في جمهورية تونس، متمنياً لتونس حكومةً وشعباً المزيد من النجاح في مساعيها لبناء مستقبل أفضل للبلاد.مما يُذكر أن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي كان قد أوفد بعثة من الأمانة العامة، برئاسة مدير الشؤون الأوروبية والمنظمات الدولية السفير محمود بن محمد الرئيسي، لملاحظة الانتخابات التشريعية على أرض الواقع، استجابةً للدعوة التي تلقتها الأمانة العامة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.// انتهى //14:57ت م0136