الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسسحبت اليوم قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2020-2019 ، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الرياض .وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية : (التقدم - الاتفاق ) ، (عكاظ - الفيحاء ) ، (الشرق - الوحدة ) ، (الانتصار - الفتح ) ، (التعاون - اللواء ) ، (الحجاز - ضمك ) ، (عفيف - النصر ) ، (الاتحاد -الرياض ) ، (طبرجل - الشباب ) ، (الأهلي - الجندل ) ، (وج - الفيصلي ) ، (الحزم - الدرع ) ، (الهلال - عرعر ) ، (القيصومة - أبها ) ، (الشعلة - الصقور ) ، (الساحل - أحد ) ، (هجر - الرائد ) ، (الجبيل - العدالة ) ، (الجبلين - الثقبة ) ، (القادسية - الروضة ) ، (الجيل - الأنوار ) ، (الطائي - الوشم ) ، (النجوم - العروبة ) ، (العين - السد ) ، (الدرعية - الخليج ) ، (العربي - الباطن ) ، (نجران - الخلود ) ، (المجزل - طويق ) ، (الصفا - الكوكب ) ، (الأنصار - البكيرية ) ، (النهضة - الأخدود ) ، (جدة - حطين ) .// انتهى //14:59ت م0137