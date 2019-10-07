الدمام 8 صفر 1441 هـ الموافق 7 أكتوبر 2019 م واستنطلق غداً، فعاليات ملتقى ومعرض صناعة السيارات وقطع الغيار بمركز الملك عبد الله الحضاري في مدينة الجبيل الصناعية، التي تستمر على مدى يومين.ويهدف الملتقى إلى تشجيع الاستثمار في صناعة السيارات وقطع الغيار بمدينة الجبيل الصناعية، وتوطين هذه الصناعة عبر نقل المعرفة والتقنية والخبرات، وخصوصاً أن الشركات الصناعية المتواجدة بالمدينة تمتلك المقومات والمواد الأساسية، إضافة إلى أن الملتقى يعد قيمة مضافة إلى مدينة الجبيل الصناعية من خلال تعزيز الناتج المحلي ورفع مستوى التعاون بين الشركات السعودية والأجنبية وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بما يتعلق بمجال صناعة السيارات وقطع الغيار، وتعزيز التكامل الصناعي بين مدن الهيئة الملكية.ويشارك في الملتقى الذي يعد الأول والأكبر من نوعه بالمملكة، 28 عارضاً محلياً ودولياً خلال معرضه، كما تشارك عدة جهات حكومية بأوراق عمل منها الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا)، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وصندوق التنمية الصناعية وأوراق العمل العلمية من الجهات الصناعية كشركة سابك وشركة صدارة.يذكر أن توطين صناعة السيارات وقطع الغيار يأتي ضمن إطار توجه المملكة من خلال رؤية 2030 الداعية لتعزيز قطاع صناعة السيارات.// انتهى//15:00ت م0138