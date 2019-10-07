عنيزة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، اليوم ، معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك ، بمشاركة رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر ورئيس غرفة عنيزة نزار بن حمد الحركان ، بحضور أعضاء اللجنة الوطنية العقارية وعدد من المهتمين بالشأن العقاري.وأشار محافظ عنيزة إلى الدور الفاعل للهيئة وعملها الدؤوب لوضع تنظيم وآلية تخدم العقار والمهتمين بها ، مثمنًا مدى حرص الغرفة على تقديم اللقاءات المثمرة.من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري يشهد نقلات نوعية بفضل الله ثم بفضل الاهتمام البالغ من لدن حكومتنا الرشيدة ـ حفظها الله ـ وتقديمها لجميع التسهيلات التي تضمن استمرارية العمل ، مبينا أن رؤية الهيئة التي أطلقت منذ عام ٢٠١٨ تضمنت ٤٥ مبادرة تم تنفيذ ٢٩ مبادرة حتى الآن اشتملت على معايير تصنيف المنشأت العقارية والتدريب وتحفيز الاستثمار وغيرها من البرامج والمؤشرات.وبين معاليه أهمية التسجيل العيني للعقار والبدء بتنفيذ الخطة الانتقالية التي أعدتها الهيئة من نظامي الصكوك والتسجيل إلى النظام الجديد وقد بدأ تطبيق التسجيل العيني من شمال الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة .من جانبه أوضح نائب معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عبدالعزيز المحيميد الإطار الشامل لبناء إستراتيجية القطاع العقاري الذي يشتمل على رؤية تستند على أربع ركائز وأولويات ومؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس وهي فعالية السوق وحوكمة القطاع وخدمة الشركاء واستدامة القطاع حيث انبثق من ذلك ١٨ مبادرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //15:03ت م0139