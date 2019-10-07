المدينة المنورة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساختتمت الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة أمس بطولة كرة القدم الأولى التي خُصِصت لفئة الناشئين ، بحضور أمين عام الجمعية الدكتور طارق معلا ، وأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك على ملاعب مركز الأمير سلطان الاجتماعي بالمدينة المنورة .وحصل فريق أكاديمية برو على كأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزه في نهائي البطولة على أكاديمية المهارات الرياضية بهدفين مقابل هدف .وقدم عضو مجلس الإدارة المهندس فاروق إلياس ، شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل لمتابعتهما البرامج المقدمة في مراكز أحياء المدينة وحرصهما على تنشيطها على مدار العام ، موضحاً أن الجمعية الأهلية للخدمات الاجتماعية بالمدينة المنورة ستطلق بطولاتها القادمة في جميع ملاعب مراكز الأحياء التابعة للجمعية وستخصص لفئة الشباب .يذكر أن البطولة أقيمت في إطار مساعي الجمعية لتحقيق رؤيتها المتميزة والرائدة في التنمية الاجتماعية واستكمالاً لمسيرتها الناجحة في دعم وتطوير مراكز الأحياء في المدينة المنورة ولأجل تفعيل دورها في خدمة أفراد المجتمع من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والبرامج التأهيلية المختلفة في مرافق خدمية متطورة من مراكز الأحياء .// انتهى //16:00ت م0174