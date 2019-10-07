حائل 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل وبحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن , احتفلت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل اليوم , باليوم العالمي للمعلم وذلك بمقر إمارة المنطقة.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم ثم ألقى مدير عام التعليم بحائل الدكتور يوسف الثويني كلمة أكد فيها مكانة المعلم المهمة في المجتمع وعلى جهود حكومتنا الرشيدة في إبراز هذه المكانة مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة ونائبه على رعايتهما لهذا اللقاء.كما ألقيت كلمة للمعلمين ألقاها نيابة عنهم بدر الثروي الشمري ‏, وفي ختام الحفل ومن باب الوفاء والعرفان وفي بادرة متميزة تم تكريم معلمين من قبل بعض مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة الذين كان لهم بالغ الأثر في مسيرتهم العلمية.// انتهـى //16:05ت م0177