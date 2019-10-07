الحديدة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش اليوم، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أبهيجيت غوها.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تنفيذ اتفاق الحديدة وتثبيت التهدئة, حيث أكد وكيل وزارة الخارجية اليمنية تمسك حكومة بلاده بتنفيذ الاتفاق وفقًا لتفاهمات ستوكهولم، واستعرض مغالطات الحوثيين والعراقيل التي يضعونها للتملص من تنفيذ الاتفاق.وأكد بجاش ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار بمسؤولياتهم للضغط على المتمردين للالتزام بما تم الاتفاق عليه وتعزيز آلية الرقابة الثلاثية وحسم موضوع قوات الأمن المحلية المسؤولة عن إدارة أمن الموانئ ومدينة الحديدة, وفقًا للقانون اليمني، وبما يضمن منع استغلال الحوثيين لتلك الموانئ لتهريب السلاح وتمويل الحرب وإطالة أمدها.من جهته، عبّر رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار عن تطلعه لمنع كل أشكال التصعيد في الحديدة وتحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مرحلتي الاتفاق خلال المرحلة القادمة.// انتهى //16:07ت م0178