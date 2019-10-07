القاهرة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده للعمل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، من أجل تحويلها إلى مركز إقليمي لإدارة أعمال التنمية الزراعية في المنطقة.ورحب الرئيس السيسي خلال اجتماعه اليوم مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" جيلبرت أونجبو الذي يزور القاهرة حاليًا، بافتتاح مقر الصندوق في مصر، معربًا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق للمشروعات التنموية في مصر على مدار عقود، كونه شريكًا إستراتيجيًا مهمًا يُساعد الحكومة المصرية في تحقيق أهدافها التي تتعلق بالقضاء على الفقر في المجتمعات الريفية وتحسين المستوى المعيشي للأسر بالمناطق النائية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وصندوق "الإيفاد"، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، ودور الصندوق في مساعدة الدول الأفريقية على تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للقطاع الزراعي، ودعم نفاذ الإنتاج الزراعي الأفريقي إلى السوق العالمي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية في هذا القطاع.// انتهى //16:08ت م0179