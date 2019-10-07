حائل 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي سعد المهدي ونائب الرئيس التنفيذ للأكاديمية فيصل الغامدي.ورحب سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بهما، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي من برامج تدريبية وتأهيلية، كما ناقش سموه آليات التعاون بين إمارة المنطقة والأكاديمية.من جهته أكد الرئيس التنفيذي لأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي حرص الأكاديمية على تأهيل الشباب السعودي وتطوير مهارات منسوبي الجهات الحكومية في حقل الإعلام.// انتهى //16:13ت م0180