الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسانطلقت أمس في الرياض مجموعة من البرامج التدريبية التي يقيمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة لتطوير اللعبة محلياً وتوفير التعليم الرياضي للممارسين من الشباب والسيدات.وأطلق الاتحاد برنامج دورة حكام ترفيع بمشاركة نخبة من الحكام الوطنيين الذين شاركوا بتحكيم العديد من البطولات المحلية التي نظمها الاتحاد و يحاضر بالدورة أمجد الدرابيع وتهدف لصقل الحكام الوطنيين وتطويرهم في مجال إدارة و تحكيم المنافسات المحلية و الدولية للعبة, وكذلك دورة الدورة التمهيدية لمدربي الريشة الطائرة التي تهدف لتدريب وتأهيل الحكام الوطنيين للتدريب في مجال اللعبة و نشرها بين الممارسين بإشراف مدرب المنتخب عمار عوض وكلاهما يقامان في معهد إعداد القادة بالرياض, فيما أقيم البرنامج التعليمي لأساسيات اللعبة في الأكاديمية النسائية للريشة الطائرة وتحاضر به المدربة الوطنية هتون السدحان, حيث يشارك في كل دورة 15 متدرباً ومتدربة ويستمر حتى الخميس المقبل.// انتهى //16:19ت م0183