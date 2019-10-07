المدينة المنورة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واساستفاد أكثر من 1640 مواطنًا ومقيمًا من أهالي منطقة المدينة المنورة من المبادرة الصحية للمركز الطبي بالجامعة الإسلامية "رحماء"، المشتملة على تقديم الخدمات الطبية المجانية ضمن مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".ونوه مدير الجامعة الاسلامية المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي بما حققته المبادرة من أثر يعزز القيم الإسلامية وروح التعاون والتكاتف بتقديم رعاية صحية يحتاجها المرضى، بجانب التوعية المجتمعية بالممارسات السليمة للوقاية من الأمراض - بمشيئة الله -. مبينًا أن إحصائية المبادرة سجلت 645 حالة في العيادات الخارجية و 116 حالة في قسم الأسنان و 260 حالة بقسم الأشعة و 339 حالة بقسم الطوارئ و 279 حالة في المختبر.وأوضح العتيبي أن مبادرة "رحماء" تتضمن تقديم خدمة استشارات طبية بجانب التوعية الصحية لمجتمع المدينة المنورة، بمشاركة أكثر من 250 طبيبًا وممرضًا وفنيًا من أعضاء الكادر الطبي, مبينًا أن ذلك يأتي ضمن مشاركة الجامعة في برامج مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".// انتهى //16:20ت م0184