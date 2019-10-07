الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسالتقى نائب رئيس البرلمان اليمني المهندس محسن باصرة اليوم السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.وأشار نائب رئيس البرلمان اليمني خلال اللقاء إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والاعتداء على ممتلكات أعضاء البرلمان, ومصادرتها وإخراج أهاليهم وأطفالهم من بيوتهم بالقوة وإصدار أحكام سياسية ليس لها مشروعية دستورية ولا قانونية أو قضائية.وأكد باصرة أن هذه الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ستقدم للبرلمان الدولي في دورته القادمة التي ستنعقد في صربيا في 12 من الشهر الجاري.// انتهى //16:27ت م0186