باريس 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسزار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم مقر المندوبية الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.‎وكان في استقبال معاليه المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو الدكتور إبراهيم بن يوسف البلوي وموظفي المندوبية، بحضور الملحق الثقافي في فرنسا وسويسرا الدكتور عبدالله بن فهد الثنيان ، ومستشار التعليم العالي في المندوبية الدكتور خالد العمري، ومدير العلاقات العامة والمراسم بمكتب وزير التعليم بجدة الأستاذ خالد غندوره.‎واطلع معالي آل الشيخ على سير العمل في المندوبية والجهود التي تبذلها في المنظمة، ومناقشة أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليونسكو، علماً بأن المملكة عضو مؤسس ضمن الدول العشرين التي أسست منظمة اليونسكو.‎// انتهى //17:15ت م0198