أنقرة 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسرأَس معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم اجتماع مجلس إدارة المدارس السعودية في أنقرة.واطلع السفير الخريجي خلال الاجتماع على استعدادات المدارس وبرامجها للعام الدراسي الحالي، والجهود التي تقدمها لطلابها.وكرم معاليه عددًا من معلمي المدارس السعودية في أنقرة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تقديرًا لجهودهم في أداء رسالتهم السامية.// انتهى //17:31ت م0200