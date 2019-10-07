الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة الامارات العربية المتحدة تركي بن عبد الله الدخيل اليوم , جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2019هـ , وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن زرعة.واطلع الدخيل على أهم ما تضمنه الجناح والتقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين مشيداً بجهود الوزارة في تعزيز الجوانب التقنية لخدمة الأمن والسلامة.// انتهى //17:38ت م0202