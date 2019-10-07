اقتصادي / الأسهم الأمريكية تفتتح على انخفاض متأثرة بحذر المستثمرين قبل بدء محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
نيويورك 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
افتتحت الأسهم الأمريكية اليوم على هبوط، مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع بعد بداية مضطربة للشهر في ظل مخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في العالم في حالة من الركود.
ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 71.39 نقطة أو 0.27 % إلى 26502.33 نقطة، كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 7.78 نقاط أو 0.26 بالمئة إلى 2944.23 نقطة، وفقد مؤشر "ناسداك" المجمع 26.07 نقطة أو 0.33 % إلى 7956.41 نقطة.
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