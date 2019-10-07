نيويورك 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسافتتحت الأسهم الأمريكية اليوم على هبوط، مع ترقب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع بعد بداية مضطربة للشهر في ظل مخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في العالم في حالة من الركود.ونزل مؤشر "داو جونز" الصناعي 71.39 نقطة أو 0.27 % إلى 26502.33 نقطة، كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 7.78 نقاط أو 0.26 بالمئة إلى 2944.23 نقطة، وفقد مؤشر "ناسداك" المجمع 26.07 نقطة أو 0.33 % إلى 7956.41 نقطة.// انتهى //18:02ت م0208